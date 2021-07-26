Кашель, який не проходить або посилюється може бути ознакою цього небезпечного захворювання. Саме це й повідомила дикторка у метро.

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Вона додала, що при таких симптомах необхідно обов’язково звернутися до лікаря.

Перформанс від дикторки метро: відео

Що відомо про цю хворобу

Раком легень в Україні щорічно хворіють 13 тисяч людей – помирають 9 тисяч.

Медики, окрім кашлю, до симптомів відносять й задишку та втрату ваги.

Найбільш поширеною причиною раку легень є тривалий вплив тютюнового диму.

Зверніть увагу! День боротьби з раком легень припадає на 1 серпня – це міжнародна дата.