Кашель, який не проходить або посилюється може бути ознакою цього небезпечного захворювання. Саме це й повідомила дикторка у метро.
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Вона додала, що при таких симптомах необхідно обов’язково звернутися до лікаря.
Перформанс від дикторки метро: відео
Що відомо про цю хворобу
- Раком легень в Україні щорічно хворіють 13 тисяч людей – помирають 9 тисяч.
- Медики, окрім кашлю, до симптомів відносять й задишку та втрату ваги.
- Найбільш поширеною причиною раку легень є тривалий вплив тютюнового диму.