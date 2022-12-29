В соцсетях опубликовали соответствующее фото из метро. Об этом сообщает 24 канал.

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Что происходит в киевском метро во время тревоги

На опубликованном фото можно увидеть, что людей в столичном метро очень много, поскольку это место используют как укрытие во время воздушной тревоги.

Киевляне сообщали, что в метро во время сирены произошли перебои со светом. Также на несколько минут пропали связь и интернет.

Впрочем, ситуация уже стабилизировалась.



Какая ситуация в киевском метро / фото местные телеграм-каналы

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