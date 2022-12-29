У соцмережах опублікували відповідне фото з метро. Про це інформує 24 канал.
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Що відбувається у київському метро під час тривоги
На опублікованому фото можна побачити, що людей у столичному метро – дуже багато, оскільки це місце використовують як укриття під час повітряної тривоги.
Кияни повідомляли, що у метро під час сирени відбулися перебої зі світлом. Також на кілька хвилин зникли зв'язок та інтернет.
Втім, наразі ситуація вже стабілізувалася.
Яка ситуація у київському метро / фото місцеві телеграм-канали
Ракетний удар по Києву: що відомо
- У Києві уламками збитих ракет пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі.
- Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі.
- Згодом стало відомо про двох постраждалих у Дарницькому районі. Їм надана перша медична допомога. Дані уточнюються.
- Віталій Кличко повідомив, що рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи.
- Пізніше міський голова столиці повідомив, що вже є троє постраждалих у Києві. Зокрема – 14-річна дівчинка. Всіх госпіталізували.