У соцмережах опублікували відповідне фото з метро. Про це інформує 24 канал.

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Що відбувається у київському метро під час тривоги

На опублікованому фото можна побачити, що людей у столичному метро – дуже багато, оскільки це місце використовують як укриття під час повітряної тривоги.

Кияни повідомляли, що у метро під час сирени відбулися перебої зі світлом. Також на кілька хвилин зникли зв'язок та інтернет.

Втім, наразі ситуація вже стабілізувалася.



Яка ситуація у київському метро / фото місцеві телеграм-канали

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