В киевском метро постоянно находится более 15 тысяч человек

Киевский метрополитен стал укрытием с первого дня войны. На действующих станциях есть вода, санузлы, производится поставка пищи и по возможности лекарства.

По данным заместителя начальника в КП "Киевский метрополитен" Натальи Макогон, в метро Киева постоянно находятся более 15 тысяч человек.

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В метрополитене напоминают, что в настоящее время инфраструктура работает как транспорт. На время комендантского часа станции функционируют только как укрытие.

Сейчас все мы – одна украинская семья! Мы держим оборону против величайшего агрессора в мире, верим, что нас поддержат мировые партнеры и вместе победим!

– подытожили в метрополитене.

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