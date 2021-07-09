Вызов из-за драки с применением ножа получили полицейские столицы от охранников супермаркета на проспекте Маршала Рокоссовского. Патрульные, прибывшие на место инцидента, задержали злоумышленника.
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Им оказался 23-летний мужчина, который ранее уже имел проблемы с законом.
Достал нож и ударил в живот
- Следователи выяснили, что инциденту предшествовал словесный конфликт, который произошел между двумя мужчинами на кассе супермаркета.
- Во время разборок один из посетителей заведения достал складной нож и ударил им оппонента в живот.
- Медики скорой госпитализировали пострадавшего.
Злоумышленника задержали на месте инцидента / Фото полиции Киева
Киевлянина, применившего оружие, задержали. Ему грозит до 8 лет заключения. Мужчине уже сообщили о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений.
Задержанному избрали меру пресечения. Ближайшие 2 месяца он будет находиться в следственном изоляторе без возможности внесения залога.