Вызов из-за драки с применением ножа получили полицейские столицы от охранников супермаркета на проспекте Маршала Рокоссовского. Патрульные, прибывшие на место инцидента, задержали злоумышленника.

Смотрите также Трижды переехал и протянул сожительницу в Днепре: задержали подозреваемого

Им оказался 23-летний мужчина, который ранее уже имел проблемы с законом.

Достал нож и ударил в живот

Следователи выяснили, что инциденту предшествовал словесный конфликт, который произошел между двумя мужчинами на кассе супермаркета.

Во время разборок один из посетителей заведения достал складной нож и ударил им оппонента в живот.

Медики скорой госпитализировали пострадавшего.



Злоумышленника задержали на месте инцидента / Фото полиции Киева

Киевлянина, применившего оружие, задержали. Ему грозит до 8 лет заключения. Мужчине уже сообщили о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений.

Задержанному избрали меру пресечения. Ближайшие 2 месяца он будет находиться в следственном изоляторе без возможности внесения залога.