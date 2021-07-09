Виклик через бійку із застосуванням ножа отримали поліцейські столиці від охоронців супермаркету на проспекті Маршала Рокосовського. Патрульні, які прибули на місце інциденту, затримали зловмисника.
Дивіться також Тричі переїхав і протягнув співмешканку по асфальті: в Дніпрі затримали підозрюваного
Ним виявився 23-річний чоловік, який раніше вже мав проблем із законом.
Дістав ніж та вдарив у живіт
- Слідчі з'ясували, що інциденту передував словесний конфлікт, який стався між двома чоловіками на касі супермаркету.
- Під час розбірок один з відвідувачів закладу дістав складний ніж та вдарив ним опонента у живіт.
- Медики швидкої госпіталізували потерпілого.
Зловмисника затримали на місці інциденту / Фото поліції Києва
Киянина, який застосував зброю, затримали. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. Чоловіку вже повідомили про підозру в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.
Затриманому обрали запобіжний захід. Найближчі 2 місяці він перебуватиме в слідчому ізоляторі без можливості внесення застави.