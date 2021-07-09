Виклик через бійку із застосуванням ножа отримали поліцейські столиці від охоронців супермаркету на проспекті Маршала Рокосовського. Патрульні, які прибули на місце інциденту, затримали зловмисника.

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Ним виявився 23-річний чоловік, який раніше вже мав проблем із законом.

Дістав ніж та вдарив у живіт

Слідчі з'ясували, що інциденту передував словесний конфлікт, який стався між двома чоловіками на касі супермаркету.

Під час розбірок один з відвідувачів закладу дістав складний ніж та вдарив ним опонента у живіт.

Медики швидкої госпіталізували потерпілого.



Зловмисника затримали на місці інциденту / Фото поліції Києва

Киянина, який застосував зброю, затримали. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. Чоловіку вже повідомили про підозру в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Затриманому обрали запобіжний захід. Найближчі 2 місяці він перебуватиме в слідчому ізоляторі без можливості внесення застави.