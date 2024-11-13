Воздушная тревога в Киевской области продолжается с 00:48 ночи 13 ноября. 24 Канал пишет со ссылкой на Киевскую ОВА, что в регионе работает ПВО.

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Что известно о работе ПВО на Киевщине ночью 13 ноября

В Украине продолжается воздушная тревога из-за "Шахеды". Киевская ОВА в 05:14 ночи 13 ноября 2024 года сообщила, что в области работают силы ПВО.

Также, по информации мониторинговых каналов, в воздухе находятся 7 бортов ТУ-95МС. И сейчас они летят в районе Энгельса. Воздушные силы ранее сообщали о взлете этих самолетов в воздух с Оленьи.

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