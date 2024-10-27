Об этом сообщили в Киевской ОВА. 24 Канал призывает жителей области не выходить из укрытий гражданской защиты.

К теме Киев и ряд областей – угроза "Шахедов": где звучит тревога

Что известно о работе ПВО в Киевской области

Воздушная тревога в Киевской области прозвучала в 20:53. Причиной стала угроза атаки российскими "Шахедами", которые залетели в регион из других областей.

Уже в 22:14 в Киевской ОВА сообщили о работе ПВО в области.

Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО,

– написали в обладминистрации.