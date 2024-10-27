Про це повідомили у Київській ОВА. 24 Канал закликає жителів області не виходити з укриттів цивільного захисту.

До теми Київ та низка областей – загроза "Шахедів": де лунає тривога

Що відомо про роботу ППО у Київській області

Повітряна тривога у Київській області пролунала о 20:53. Причиною стала загроза атаки російськими "Шахедами", які залетіли у регіон з інших областей.

Уже о 22:14 у Київській ОВА повідомили про роботу ППО в області.

Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,

– написали в обладміністрації.

Там також закликали громадян не фотографувати та не знімати роботу наших захисників, а також не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Уже о 22:24 тривога пролунала і в самому Києві. Там також була загроза "Шахедів".

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.