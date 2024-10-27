Повітряні сили оголосили повітряну тривогу у низці регіонів. Де станом на зараз фіксують російські безпілотники, передає 24 Канал.

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Повітряна тривога в Україні

20:58, 27 жовтня Ще група "Шахедів" з Курської області на Сумщину.

Кілька груп "Шахедів" із Сумщини курсом на Полтавщину та Чернігівщину,

"Шахеди" на півдні Чернігівщини та півночі Полтавщини курсом на захід.

20:16, 27 жовтня Харків – "Шахеди" в напрямку міста.

Нова група "Шахедів" з Курської області на Сумщину.

Кілька груп "Шахедів" із Сумщини курсом на Полтавщину та Чернігівщину.

20:01, 27 жовтня Нова група "Шахедів" із Сумщини – у напрямку Чернігівщини.

19:22, 27 жовтня "Шахеди" із Сумщини – у напрямку Харківщини.