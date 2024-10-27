Повітряні сили оголосили повітряну тривогу у низці регіонів. Де станом на зараз фіксують російські безпілотники, передає 24 Канал.
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Повітряна тривога в Україні
20:58, 27 жовтня
- Ще група "Шахедів" з Курської області на Сумщину.
- Кілька груп "Шахедів" із Сумщини курсом на Полтавщину та Чернігівщину,
- "Шахеди" на півдні Чернігівщини та півночі Полтавщини курсом на захід.
20:16, 27 жовтня
- Харків – "Шахеди" в напрямку міста.
- Нова група "Шахедів" з Курської області на Сумщину.
- Кілька груп "Шахедів" із Сумщини курсом на Полтавщину та Чернігівщину.
20:01, 27 жовтня
Нова група "Шахедів" із Сумщини – у напрямку Чернігівщини.
19:22, 27 жовтня
"Шахеди" із Сумщини – у напрямку Харківщини.
18:56, 27 жовтня
Сумщина – загроза застосування ударних БпЛА.