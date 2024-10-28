Про це розповіли у Повітряних силах ЗСУ. Бойова робота по частині ворожих дронів ще триває.

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Якою була робота ППО вночі

У Повітряних силах зазначили, що в ніч на 28 жовтня 2024 року (із 19.00 27 жовтня) противник застосував 100 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників невстановленого типу із напрямків Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська Росії.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 10.30 підтверджено збиття 66 ворожих БпЛА у Сумській, Харківській, Чернігівській, Полтавській, Київській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Київщині, Черкащині та Хмельниччині,

– зазначили військові.

Крім того, 24 російських безпілотники локаційно втрачено, 4 полетіли у напрямку Росії та Білорусі.

"На жаль, є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України", – мовиться у дописі.



Як відпрацювала ППО по "Шахедах" 28 жовтня / Інфографіка Повітряних сил

Водночас, станом на 11:02 бойова робота по "Шахедах", за даними Повітряних сил, ще триває. Всю інформацію ще уточнюють та оновлюють.