Воздушные силы объявили воздушную тревогу в ряде регионов. Где по состоянию на сейчас фиксируют российские беспилотники, передает 24 Канал.

Смотрите также Как мобильные операторы готовятся к блэкаутам и зиме: будет ли связь и чего ждать украинцам

Воздушная тревога в Украине

20:58, 27 октября

  • Еще группа "Шахедов" из Курской области на Сумщину.
  • Несколько групп "Шахедов" из Сумской области курсом на Полтавщину и Черниговщину,
  • "Шахеды" на юге Черниговщины и севере Полтавщины курсом на запад.
20:16, 27 октября

  • Харьков – "Шахеды" в направлении города.
  • Новая группа "Шахедов" из Курской области на Сумщину.
  • Несколько групп "Шахедов" из Сумщины курсом на Полтавщину и Черниговщину.
20:01, 27 октября

Новая группа "Шахедов" из Сумщины – в направлении Черниговщины.

19:22, 27 октября

"Шахеды" из Сумщины – в направлении Харьковщины.

18:56, 27 октября

Сумщина – угроза применения ударных БпЛА.