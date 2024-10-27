Воздушные силы объявили воздушную тревогу в ряде регионов. Где по состоянию на сейчас фиксируют российские беспилотники, передает 24 Канал.

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Воздушная тревога в Украине

20:58, 27 октября Еще группа "Шахедов" из Курской области на Сумщину.

Несколько групп "Шахедов" из Сумской области курсом на Полтавщину и Черниговщину,

"Шахеды" на юге Черниговщины и севере Полтавщины курсом на запад.

20:16, 27 октября Харьков – "Шахеды" в направлении города.

Новая группа "Шахедов" из Курской области на Сумщину.

Несколько групп "Шахедов" из Сумщины курсом на Полтавщину и Черниговщину.

20:01, 27 октября Новая группа "Шахедов" из Сумщины – в направлении Черниговщины.

19:22, 27 октября "Шахеды" из Сумщины – в направлении Харьковщины.