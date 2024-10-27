Воздушные силы объявили воздушную тревогу в ряде регионов. Где по состоянию на сейчас фиксируют российские беспилотники, передает 24 Канал.
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Воздушная тревога в Украине
20:58, 27 октября
- Еще группа "Шахедов" из Курской области на Сумщину.
- Несколько групп "Шахедов" из Сумской области курсом на Полтавщину и Черниговщину,
- "Шахеды" на юге Черниговщины и севере Полтавщины курсом на запад.
20:16, 27 октября
- Харьков – "Шахеды" в направлении города.
- Новая группа "Шахедов" из Курской области на Сумщину.
- Несколько групп "Шахедов" из Сумщины курсом на Полтавщину и Черниговщину.
20:01, 27 октября
Новая группа "Шахедов" из Сумщины – в направлении Черниговщины.
19:22, 27 октября
"Шахеды" из Сумщины – в направлении Харьковщины.
18:56, 27 октября
Сумщина – угроза применения ударных БпЛА.