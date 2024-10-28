Воздушная тревога в Сумской области продолжается еще с 18:55 27 октября и по состоянию на 7:20 28 октября. У Сумской ОВА рассказали, что враг атаковал Конотопский район.

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Что происходит на Сумщине

Сегодня, 28 октября, враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Конотопского района, применив БпЛА типа "Шахед",

– заявили в ОВА.

Там объяснили, что по состоянию на 7:18 28 октября на месте работают все необходимые службы, проводят восстановительные работы.

В результате противовоздушных боев подразделения ПВО Сухопутных войск и Воздушных сил ВСУ уничтожили 6 вражеских "Шахедов". С начала года – 406 российских беспилотников.

Стоит заметить, что Россия с вечера 27 октября атаковала Сумщину не только дронами, но и управляемыми авиационными бомбами.

Кстати, свет в Сумах исчез после полуночи 28 октября. В частности, об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он добавил, что сейчас, кроме атак на фронте, враг применяет все, что может для ударов по тылу.