Проект решения поддержали 62 депутата. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевский городской совет.

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Что известно об увеличении полномочий Кличко

Прежде всего стоит заметить, что в начале марта этот проект решения подал городской голова Виталий Кличко. В пояснительной записке к нему говорилось, что он направлен на обеспечение непрерывности функционирования органов местного самоуправления в условиях военного положения.

Там отмечается, что проблема заключается в необходимости оперативного принятия управленческих решений в период действия особого правового режима и это обусловливает потребность в уточнении порядка реализации предоставленных законом полномочий.

Предложенные изменения предусматривают определение механизма принятия и выполнения решений КГГА и РГА, что обеспечит стабильное управление городом и надлежащую координацию действий в кризисных условиях,

– говорится в пояснительной записке к принятому проекту решения.

По этому вопросу докладывал руководитель аппарата Киевской городской военной администрации Дмитрий Загуменный. В частности, он отметил необходимость соблюдения закона "О местном самоуправлении" даже в условиях военного положения.

Однако, против такого решения выступили депутаты от фракции "Слуга народа". Ее глава Андрей Витренко заявил, что сейчас законодательство о военном положении превалирует над другими законами, в частности, и о местном самоуправлении.

Стоит отметить, что голосование за проект решения происходило во время воздушной тревоги, когда отдельные депутаты требовали объявления перерыва в пленарном заседании, чтобы перейти в укрытие.

Впрочем, городской голова Киева Виталий Кличко в письменном ответе на запрос "Суспільного" заявил, что это решение необходимо для обеспечения решения неотложных вопросов и обеспечения жизнедеятельности столицы. А также добавил, что оно не ограничивает полномочий КГГА, которые определены законодательством Украины.

Однако начальник КГГА Тимур Ткаченко считает, что таким образом мэр Киева пытается протолкнуть решение, которое лишает Киевскую городскую военную администрацию права издавать распоряжения.

К слову, ранее Кличко заявил об увольнении заместителя председателя КГГА и еще нескольких столичных чиновников. Это произошло в связи с тем, что они фигурируют в расследовании о земельной коррупции в Киеве.