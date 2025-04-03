Проєкт рішення підтримали 62 депутати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську раду.

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Що відомо про збільшення повноважень Кличка

Насамперед варто зауважити, що на початку березня цей проєкт рішення подав міський голова Віталій Кличко. У пояснювальній записці до нього йшлося, що він спрямований на забезпечення безперервності функціонування органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану.

Там зазначається, що проблема полягає в необхідності оперативного ухвалення управлінських рішень у період дії особливого правового режиму і це зумовлює потребу в уточненні порядку реалізації наданих законом повноважень.

Запропоновані зміни передбачають визначення механізму прийняття та виконання рішень КМДА та РДА, що забезпечить стабільне управління містом і належну координацію дій у кризових умовах,

– йдеться у пояснювальній записці до ухваленого проєкту рішення.

Щодо цього питання доповідав керівник апарату Київської міської військової адміністрації Дмитро Загуменний. Зокрема, він наголосив на необхідності дотримання закону "Про місцеве самоврядування" навіть в умовах воєнного стану.

Однак, проти такого рішення виступили депутати від фракції "Слуга народу". Її очільник Андрій Вітренко заявив, що наразі законодавство про воєнний стан превалює над іншими законами, зокрема, і про місцеве самоврядування.

Варто зазначити, що голосування за проєкт рішення відбувалося під час повітряної тривоги, коли окремі депутати вимагали оголошення перерви в пленарному засіданні, аби перейти в укриття.

Втім, міський голова Києва Віталій Кличко у письмовій відповіді на запит "Суспільного" заявив, що це рішення є необхідним для забезпечення розв'язання нагальних питань та забезпечення життєдіяльності столиці. А також додав, що воно не обмежує повноважень КМДА, які визначені законодавством України.

Проте начальник КМДА Тимур Ткаченко вважає, що таким чином мер Києва намагається проштовхнути рішення, яке позбавляє Київську міську військову адміністрацію права видавати розпорядження.

До слова, раніше Кличко заявив про звільнення заступника голови КМДА та ще кількох столичних посадовців. Це відбулося у зв'язку з тим, що вони фігурують у розслідуванні про земельну корупцію у Києві.