Обращение к президенту в Киевсовете было принято 14 июня. О его подготовке мэр столицы Кличко сообщал ранее – после обнародования результатов проверки киевских укрытий.
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Что известно об обращении Киевсовета к Зеленскому
Виталий Кличко заявил, что Киевсовет поддержал обращение, в котором говорится, что исполнительный орган городского совета должен возглавить действующий мэр города. Он сообщил, что 90% полномочий городской администрации, это полномочия органов местного самоуправления, и они не могут быть делегированы ни к кому другому.
Также в обращении говорится и о возвращении Кличко права подавать кандидатуры на назначение и увольнение глав районов Киева. Мэр убежден, что в столице сложилась ситуация, в которой обязанности возложены на одних людей, а ответственность лежит только на Кличко. Он отметил, что изменения в порядок назначения районных председателей были внесены за несколько дней до начала полномасштабного вторжения.
Убежден, что в ситуации войны все должны работать совместно! Без политических противоречий и борьбы. Только в нашем единстве, объединении усилий всех властей на разных уровнях, общества, наших героических ВСУ – залог нашей победы,
– подытожил Кличко.
Впервые о подаче обращения к Владимиру Зеленскому Кличко заговорил после проверок укрытий в Киеве. Он заявил, что ответственны за их состояние главы районов. Впрочем, оказалось, что в Соломенской и Подольской районных госадминистрациях в удовлетворительном состоянии находится менее половины укрытий.
Результаты проверки укрытий Киева: что известно
- Проверки укрытий в столице начались в начале июня после трагедии с закрытым укрытием в поликлинике. Тогда погибли две женщины и ребенок, они пытались попасть в укрытие, однако охранник не успел его открыть.
- На ремонт и оборудование укрытий в прошлом году было выделено 1,2 миллиарда гривен. В то же время проверки обнаружили, что немало укрытий непригодны к использованию или же постоянно закрыты.
- Впоследствии в Киевском городском совете приняли решение о закупке еще 200 модульных укрытий. Также уже имеющиеся укрытия планируют до конца года оборудовать автоматической системой допуска.