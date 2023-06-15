Звернення до президента в Київраді ухвалили 14 червня. Про його підготовку мер столиці Кличко повідомляв раніше – після оприлюднення результатів перевірки київських укриттів.

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Що відомо про звернення Київради до Зеленського

Віталій Кличко заявив, що Київрада підтримала звернення, у якому мовиться про те, що виконавчий орган міської ради має очолити чинний мер міста. Він повідомив, що 90% повноважень міської адміністрації, це повноваження органів місцевого самоврядування, і вони не можуть бути делеговані ні до кого іншого.

Також у зверненні мовиться і про повернення Кличкові права подавати кандидатури на призначення та звільнення голів районів Києва. Мер переконаний, що у столиці склалася ситуація, в якій обов'язки покладені на одних людей, а відповідальність лежить тільки на Кличкові. Він зауважив, що зміни у порядок призначення районних голів були внесені за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення.

Переконаний, в ситуації війни всі мають працювати спільно! Без політичних протиріч і боротьби. Тільки в нашій єдності, обʼєднанні зусиль усіх- влади на різних рівнях, суспільства, наших героїчних ЗСУ – запорука нашої перемоги,

– підсумував Кличко.

Вперше про подання звернення до Володимира Зеленського Кличко заговорив після перевірок укриттів у Києві. Він заявив, що відповідальні за їхній стан голови районів. Втім, виявилося, що в Солом'янській та Подільській районних держадміністраціях у задовільному стані перебуває менше ніж половина укриттів.

Результати перевірки укриттів Києва: що відомо