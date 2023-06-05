Від 49% до 80% укриттів у Деснянському, Солом‘янському та Подільському районах перебувають у незадовільному стані. Такі результати перевірки понад 1600 укриттів об'єднаною комісією на ранок 5 червня – повідомляє мер Києва Кличко.

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Аналогічні дані сьогодні зранку на нараді комісія надала міністру Олександру Камишіну. Він також нагадав, що місто минулого та цього року виділило районам загалом 1,2 мільярда гривень на облаштування укриттів.

Звертаю увагу голів районних держадміністрацій: за результатами перевірки, щодо глав районів з найгіршими показниками будуть подальші звернення до Президента щодо кадрових рішень,

– наголосив Кличко.



Доступність укриттів / Інфографіка КМДА



Стан укриттів у Києві / Інфографіка КМДА

Наразі прокуратура та поліція Києва розслідують розкрадання грошей на ремонті укриттів, до яких можуть бути причетні голови райдержадміністрацій Києва, які призначаються і звільняються президентом. Як повідомлялось раніше, 9 з 10 голів РДА Києва – представники партії "Слуга народу".