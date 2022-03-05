Украина продолжает обращаться к мировому сообществу с просьбой закрыть небо над территорией страны. Соответствующие обращения принимают и местные власти.
Читайте также Сегодня наиболее уязвимым является украинское небо, – Резников
Обращение о необходимости закрыть небо
Киевсовет принял обращение к международному сообществу о необходимости закрытия неба над Украиной,
– сообщил Виталий Кличко.
Такое же решение, по словам Руслана Марцинкива, поддержал и Ивано-Франковский горсовет. Согласовать обращение о закрытии неба над Украиной призвал другие города и мэр Одессы Геннадий Труханов.
Стефанчук обратился относительно этого в Европарламент
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук направил обращение в Европарламент. Спикер попросил посодействовать во внедрении бесполетной зоны над Украиной.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!