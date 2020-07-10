Киевсовет разблокировал рассмотрение дела о расстрелах на Майдане: детали
Киевский городской совет на своем заседании 10 июля одобрил новый список присяжных Святошинского районного суда Киева. Это решение должно разблокировать рассмотрение дела о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года.
О решении Киевского городского совета сообщил его секретарь и заместитель городского главы Владимир Прокопов в своем фейсбуке.
К слову Януковича заочно арестовали по делу о расстрелах на Майдане
Почему это решение так важно? Потому что это дело сверхважное, а рассмотрение медленное и сложное. Сейчас у присяжных закончился срок полномочий и этот фактор, к сожалению, притормозил работу суда,
– объяснил секретарь Киевского горсовета.
Он уверяет, что Киевсовет сделал все возможное для того, чтобы Святошинский райсуд смог нормально продолжить рассмотрение дела о расстрелах участников Революции Достоинства.
"Мы все ожидаем справедливого решения фемиды!" – резюмировал Владимир Прокопов.
Что известно о делах Майдана
- Это обобщенное название целого ряда уголовных производств, касающихся применения силы против мирных участников Революции Достоинства зимой 2014 – 2015 годов.
- В общем от преступлений пострадали около 2,5 тысячи человек. В организации убийств протестующих обвинили президента-беглеца Виктора Януковича, экс-главу СБУ Александра Якименко, экс-главу МВД Виталия Захарченко и еще ряд представителей тогдашней власти.