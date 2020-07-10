Киевский городской совет на своем заседании 10 июля одобрил новый список присяжных Святошинского районного суда Киева. Это решение должно разблокировать рассмотрение дела о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года.

О решении Киевского городского совета сообщил его секретарь и заместитель городского главы Владимир Прокопов в своем фейсбуке.

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Почему это решение так важно? Потому что это дело сверхважное, а рассмотрение медленное и сложное. Сейчас у присяжных закончился срок полномочий и этот фактор, к сожалению, притормозил работу суда,

– объяснил секретарь Киевского горсовета.

Он уверяет, что Киевсовет сделал все возможное для того, чтобы Святошинский райсуд смог нормально продолжить рассмотрение дела о расстрелах участников Революции Достоинства.

"Мы все ожидаем справедливого решения фемиды!" – резюмировал Владимир Прокопов.

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