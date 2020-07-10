Київська міська рада на своєму засіданні 10 липня схвалила новий список присяжних Святошинського районного суду Києва. Це рішення має розблокувати розгляд справи про розстріли на Майдані в лютому 2014 року.

Про рішення Київської міської ради повідомив її секретар і заступник міського голови Володимир Прокопів у своєму фейсбуці.

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Чому це рішення таке важливе? Бо ця справа надважлива, а розгляд повільний і складний. Зараз у присяжних закінчився термін повноважень і цей фактор, на жаль, пригальмував роботу суду,

– пояснив секретар Київської міськради.

Він запевняє, що Київрада зробила все можливе для того, щоб Святошинський райсуд зміг нормально продовжити розгляд справи про розстріли учасників Революції Гідності.

"Ми всі очікуємо справедливого рішення феміди!" – резюмував Володимир Прокопів.

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