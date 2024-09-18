Сюжет ленты состоит из архивных материалов и кадров, которые были отсняты на бодикамеру "Да Винчи". До выхода фильма эти кадры не были еще нигде опубликованы, поэтому зрители увидят их впервые, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также На Киевстар ТВ станут доступны легендарные сериалы от HBO

Кроме того, лента содержит интервью мамы, сестры, невесты, а также командира "Волков" и бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Над созданием фильма работала большая творческая команда, в частности режиссер Владимир Сыдько и генеральный продюсер Назар Борушок.

В основу сюжета этой документальной работы легла жизнь Дмитрия Коцюбайло, начиная с детства и юности. Мало кто знает, однако Дмитрий с ранних лет имел тягу к рисованию, благодаря чему и получил свой позывной. В 18-летнем возрасте он отправился из Ивано-Франковска в Киев, чтобы принять участие в Революции Достоинства на Майдане. После чего ушел на фронт добровольцем.

Лента "Да Винчи" показывает миру истинное лицо украинской борьбы, давая возможность понять реальную ситуацию и сохранить память о таких героях, как Дмитрий Коцюбайло, для будущих поколений. Кроме зрителей, важно, чтобы к поддержке и распространению фильма приобщались и крупные бизнесы,

– прокомментировали режиссер Владимир Сыдько и Назар Борушок, продюсер документального фильма "Да Винчи".

По словам создателей ленты, сотрудничество с компаниями помогает популяризировать фильм не только в Украине, но и за ее пределами.

Поддержка культурных инициатив, укрепляющих национальную идентичность и поддерживающих моральный дух общества, не только повышает престиж компаний, но и способствует сплоченности общества, показывая, что борьба за Украину – это общее дело всех секторов, от отдельных граждан до крупного бизнеса,

– отметили Владимир Сыдько и Назар Борушок.

К слову, Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло стал первым добровольцем, которому присвоили звание "Героя Украины" прижизненно.

Смотрите ленту в кинотеатрах вашего города.