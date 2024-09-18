Сюжет стрічки складається з архівних матеріалів і кадрів, що були відзняті на бодікамеру "Да Вінчі". До виходу фільму ці кадри не були ще ніде опубліковані, тож глядачі побачать їх вперше, розповідає 24 Канал.

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Окрім того, стрічка містить інтерв'ю мами, сестри, нареченої, а також командира "Вовків" та колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Над створенням фільму працювала велика творча команда, зокрема режисер Володимир Сидько та генеральний продюсер Назар Борушок.

В основу сюжету цієї документальної роботи лягло життя Дмитра Коцюбайла, починаючи з дитинства та юності. Мало хто знає, проте Дмитро з ранніх років мав потяг до малювання, завдяки чому й отримав свій позивний. У 18-річному віці він вирушив з Івано-Франківська до Києва, щоб взяти участь у Революції Гідності на Майдані. Після чого пішов на фронт добровольцем.

Стрічка "Да Вінчі" показує світові справжнє обличчя української боротьби, даючи можливість зрозуміти реальну ситуацію і зберегти пам'ять про таких героїв, як Дмитро Коцюбайло, для майбутніх поколінь. Окрім глядачів, важливо, щоб до підтримки та поширення фільму долучалися й великі бізнеси,

– прокоментували режисер Володимир Сидько та Назар Борушок, продюсер документального фільму "Да Вінчі".

За словами творців стрічки, співпраця з компаніями допомагає популяризувати фільм не лише в Україні, але й за її межами.

Підтримка культурних ініціатив, що зміцнюють національну ідентичність та підтримують моральний дух суспільства, не лише підвищує престиж компаній, але й сприяє згуртованості суспільства, показуючи, що боротьба за Україну – це спільна справа всіх секторів, від окремих громадян до великого бізнесу,

– наголосили Володимир Сидько та Назар Борушок.

До слова, Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло став першим добровольцем, якому надали звання "Героя України" прижиттєво.

Переглядайте стрічку у кінотеатрах вашого міста.