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      Киевстар отменяет плату за пользование услугой Mobile ID

      47 Читати новину українською
      Mobile ID
      Mobile ID / newsone.ua

      С 8 октября 2019 года пользование цифровой мобильной идентификацией и электронной подписью Mobile ID включено во все тарифные планы для корпоративных и контрактных абонентов.

      Стоимость услуги составляет 0 гривен*. Ранее, в зависимости от тарифного плана, плата за услугу составляла 50 грн в месяц.

      "Правительственная стратегия "Государство в смартфоне" способствует появлению новых цифровых услуг. Киевстар поддерживает развитие электронных сервисов, потому делает услугу Mobile ID доступнее и включает ее во все тарифные планы для контрактных и корпоративных абонентов. Mobile ID позволяет получить доступ к электронным сервисам, например, кабинету водителя или налогоплательщика прямо со смартфона, а также использовать сервис для подписания документов с помощью квалифицированной электронной подписи", – рассказал Константин Вечир, и.о. директора по развитию на корпоративном рынке.

      Как подключить услугу?

      Абоненту необходимо заменить SIM-карту на новую, которая дополнительно обеспечивает поддержку функции повышенной защиты информации при электронной идентификации пользователя. Заменить карту можно в точках выдачи SIM-карт Mobile ID и сертификатов от АЦСК (аккредитованного центра сертификации ключей).

      Подробную информацию о подключении к сервису Mobile ID можно найти по ссылке.

      Как и где использовать Mobile ID?

      С помощью Mobile ID пользователь идентифицирует себя через мобильное устройство для пользования онлайн-сервисами. Такими сервисами могут быть:

      • Административные услуги на государственных ресурсах с поддержкой сервиса Mobile ID;
      • Система электронной отчетности;
      • Система электронного документооборота;

      Напомним, что проект реализован в конце 2018 года в партнерстве с АЦСК органов юстиции, который является квалифицированным поставщиком электронных доверительных услуг. Все пункты выдачи SIM-карт Mobile ID прошли надлежащую сертификацию, так же, как и сотрудники, ответственные за подключение услуги пользователям.

      *Предложение пользования услугой Mobile ID от Киевстар за 0 гривен действительно до конца 2020 года

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Мобильные устройства Интернет
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