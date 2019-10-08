Київстар скасовує плату за користування послугою Mobile ID

З 8 жовтня 2019 року користування цифровою мобільною ідентифікацією та електронним підписом Mobile ID включено в усі тарифні плани для корпоративних та контрактних абонентів.

Вартість послуги становить 0 гривень*. Раніше, залежно від тарифного плану, плата за послугу складала 50 грн на місяць.

"Урядова стратегія "держави в смартфоні" сприяє появі нових цифрових послуг. Київстар підтримує розвиток електронних сервісів, тому робить послугу Mobile ID доступнішою і включає її в усі тарифні плани для контрактних та корпоративних абонентів. Mobile ID дозволяє отримати доступ до електронних сервісів, наприклад, кабінету водія або платника податків просто зі смартфона, а також використовувати сервіс для підписання документів за допомогою кваліфікованого електронного підпису", – розповів Костянтин Вечір, в.о. директора з розвитку на корпоративному ринку.

Як підключити послугу?

Абоненту необхідно замінити SIM-картку на нову, яка додатково забезпечує підтримку функції підвищеного захисту інформації при електронній ідентифікації користувача. Замінити картку можна в точках видачі SIM-карток Mobile ID та сертифікатів від АЦСК (акредитованого центру сертифікації ключів).

Детальну інформацію про підключення до сервісу Mobile ID можна знайти за посиланням.

Як і де використовувати Mobile ID ?

За допомогою Mobile ID користувач ідентифікує себе через мобільний пристрій для користування онлайн-сервісами. Такими сервісами можуть бути:

Адміністративні послуги на державних ресурсах з підтримкою сервісу Mobile ID ;

Система електронної звітності;

Система електронного документообігу;

Нагадаємо, що проєкт реалізований в кінці 2018 року в партнерстві з АЦСК органів юстиції, який є кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг. Всі пункти видачі SIM-карток Mobile ID пройшли належну сертифікацію, так само, як і співробітники, відповідальні за підключення послуги користувачам.

*Пропозиція користування послугою Mobile ID від Київстар за 0 гривень дійсна до кінця 2020 року