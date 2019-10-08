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      Київстар скасовує плату за користування послугою Mobile ID

      112 Читать новость на русском
      Mobile ID
      Mobile ID / newsone.ua

      З 8 жовтня 2019 року користування цифровою мобільною ідентифікацією та електронним підписом Mobile ID включено в усі тарифні плани для корпоративних та контрактних абонентів.

      Вартість послуги становить 0 гривень*. Раніше, залежно від тарифного плану, плата за послугу складала 50 грн на місяць.

      "Урядова стратегія "держави в смартфоні" сприяє появі нових цифрових послуг. Київстар підтримує розвиток електронних сервісів, тому робить послугу Mobile ID доступнішою і включає її в усі тарифні плани для контрактних та корпоративних абонентів. Mobile ID дозволяє отримати доступ до електронних сервісів, наприклад, кабінету водія або платника податків просто зі смартфона, а також використовувати сервіс для підписання документів за допомогою кваліфікованого електронного підпису", розповів Костянтин Вечір, в.о. директора з розвитку на корпоративному ринку.

      Як підключити послугу?

      Абоненту необхідно замінити SIM-картку на нову, яка додатково забезпечує підтримку функції підвищеного захисту інформації при електронній ідентифікації користувача. Замінити картку можна в точках видачі SIM-карток Mobile ID та сертифікатів від АЦСК (акредитованого центру сертифікації ключів).

      Детальну інформацію про підключення до сервісу Mobile ID можна знайти за посиланням.

      Як і де використовувати Mobile ID ?

      За допомогою Mobile ID користувач ідентифікує себе через мобільний пристрій для користування онлайн-сервісами. Такими сервісами можуть бути:

      • Адміністративні послуги на державних ресурсах з підтримкою сервісу Mobile ID ;
      • Система електронної звітності;
      • Система електронного документообігу;

      Нагадаємо, що проєкт реалізований в кінці 2018 року в партнерстві з АЦСК органів юстиції, який є кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг. Всі пункти видачі SIM-карток Mobile ID пройшли належну сертифікацію, так само, як і співробітники, відповідальні за підключення послуги користувачам.

      *Пропозиція користування послугою Mobile ID від Київстар за 0 гривень дійсна до кінця 2020 року

      blog_ava
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      Теги: Новини України Інтернет Мобільні пристрої
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