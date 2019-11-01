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      Киевстар подключил к 4G еще 1046 населенных пунктов

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      Киевстар подключил к 4G еще 1046 населенных пунктов

      Еще 830 тысяч жителей Украины получили доступ к скоростному мобильному интернету по технологии 4G/LTE.

      Киевстар увеличил территорию сети 4G в 21-й области Украины и подключил к новым технологиям сразу 1046 населенных пунктов. Так, скоростной мобильный интернет появился в городах Батурин, Бердичев, Беловодск, Вараш, Волочиск, Вольнянск, Золотоноша, Конотоп, Маневичи, Мена, Радомышль, Рубежное, Самбор, Смела, Староконстантинов, Стрый, Хотин, Счастье, Ямполь, а также сотнях сел. Так, еще 830 тысяч жителей Украины смогут пользоваться преимуществами новых мобильных технологий в сети Киевстар.

      Сеть 4G национального оператора работает в 7885 населенных пунктах, из которых 90% – в сельской местности. Это территория, где проживает более 29,8 млн человек, или 72% населения Украины.

      Киевстар также заботится о качестве услуг. Для этого компания устанавливает новые базовые станции для 4G-связи – их в сети уже 7500. Как свидетельствуют тесты передачи данных, совершенные в 3 квартале 2019 года международной компанией Ookla, Киевстар обеспечивает самую высокую среднюю скорость мобильного интернета на устройствах, поддерживающих 4G– связь.

      Напомним, что оператор поддержал совместный план мероприятий, направленных на выполнение указа Президента Украины В. Зеленского об обеспечении общенационального покрытия 4G/LTE на частотах 900 МГц. Киевстар рассматривает возможность стать "донором" частот для других мобильных операторов при условии, что государством будут приняты меры для повышения эффективности радиочастотного спектра, который Киевстар может получить в результате перераспределения.

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      Теги: Новости Украины 4G Интернет
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