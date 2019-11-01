Київстар підключив до 4G ще 1046 населених пунктів

Ще 830 тисяч мешканців України отримали доступ до швидкісного мобільного інтернету за технологією 4G/LTE.

Київстар збільшив територію мережі 4G у 21-й області України і підключив до нових технологій одразу 1046 населених пункти. Так, швидкісний мобільний інтернет з’явився у містах Батурин, Бердичів, Біловодськ, Вараш, Волочиськ, Вільнянськ, Золотоноша, Конотоп, Маневичі, Мена, Радомишль, Рубіжне, Самбір, Сміла, Старокостянтинів, Стрий, Хотин, Щастя, Ямпіль, а також сотнях сіл. Відтак ще 830 тисяч жителів України зможуть користуватись перевагами нових мобільних технологій в мережі Київстар.

Мережа 4G національного оператора працює у 7885 населених пунктах, з яких 90% - у сільській місцевості. Це територія, де проживає понад 29,8 млн осіб, або 72% населення України.

Київстар також піклується про якість послуг. Для цього компанія встановлює нові базові станції для 4G-зв’язку – їх у мережі вже 7,5 тисяч. Як свідчать тести передачі даних, здійснені у 3 кварталі 2019 міжнародною компанією Ookla, Київстар забезпечує найвищу середню швидкість мобільного інтернету на пристроях що підтримують 4G- зв’язок.

Нагадаємо, що оператор підтримав спільний план заходів, спрямованих на виконання указу Президента України В. Зеленського про забезпечення загальнонаціонального покриття 4G/LTE на частотах 900 МГц. Київстар розглядає можливість стати «донором» частот для інших мобільних операторів за умови, що державою буд вжито заходів для підвищення ефективності радіочастотного спектра, який Київстар може отримати внаслідок перерозподілу.