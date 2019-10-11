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      Киевстар подключил к 4G еще 116 населенных пунктов в 4 областях Украины

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      4G
      4G

      Скоростной мобильный интернет по технологии LTE доступен в 6817 населенных пунктах Украины.

      Территория действия 4G сети продолжает увеличиваться. С сегодняшнего дня жители еще 116 населенных пунктов в Закарпатской, Львовской, Николаевской и Хмельницкой областях могут пользоваться услугой скоростного мобильного интернета с мобильных телефонов. В частности, такая возможность появилась у абонентов в городах Каменка-Бугская, Очаков, Черноморка, Понинка, Бобовое и прочих.

      Сеть 4G связи Киевстар уже работает в 6817 населенных пунктах, из которых 90% – в сельской местности. Общее количество населения на территории доступа 4G – более 29 млн человек, или 70% населения Украины. На сегодня в сети Киевстар услугами 4G воспользовались почти 7 млн 500 тысяч абонентов.

      Напомним, что по данным независимых международных компаний Ookla и nPerf, средняя скорость мобильного интернета в сети Киевстар самая высокая среди всех мобильных операторов Украины. Такие данные приводятся в исследованиях этих компаний за 2018 и 2019 годы. С 2015 года компания инвестировала в развитие мобильной связи 3G и 4G почти 25 млрд грн – оплата лицензий на частоты, строительство новых сетей и др.

      Чтобы пользоваться услугами 4G, абоненту нужен соответствующий смартфон с поддержкой технологии LTE и USIM-карта. Заменить старую SIM-карту на USIM можно бесплатно в более 8 тысячах торговых точек по всей Украине.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Сеть Интернет 4G
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