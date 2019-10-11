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      Київстар підключив до 4G ще 116 населених пунктів у 4 областях України

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      4G
      4G

      Швидкісний мобільний інтернет за технологією LTE доступний у 6817 населених пунктів України.

      Територія дії 4G мережі продовжує збільшуватись. Відсьогодні мешканці ще 116 населених пунктів у Закарпатській, Львівській, Миколаївській та Хмельницькій областях можуть користуватись послугою швидкісного мобільного інтернету з мобільних телефонів. Зокрема, така можливість з’явилась в абонентів в містах Кам’янка-Бузька, Очаків, Чорноморка, Понінка, Бобове, тощо.

      Мережа 4G зв’язку Київстар вже працює у 6817 населених пунктах, з яких 90% у сільській місцевості. Загальна кількість населення на території доступу 4G понад 29 млн осіб, або 70% населення України. На сьогодні в мережі Київстар послугами 4G скористалось майже 7 млн 500 тисяч абонентів.

      Нагадаємо, що за даними незалежних міжнародних компаній Ookla та nPerf, середня швидкість мобільного інтернету у мережі Київстар найвища з-поміж усіх мобільних операторів України. Такі дані наводяться у дослідженнях цих компаній за 2018 і 2019 роки. З 2015 року компанія інвестувала у розвиток мобільного зв’язку 3G і 4G майже 25 млрд грн – оплата ліцензій на частоти, будівництво нових мереж та ін.

      Щоб користуватись послугами 4G абонентові потрібен відповідний смартфон з підтримкою технології LTE та USIM-картка. Замінити стару SIM-карту на USIM можна безкоштовно в більше 8 тисячах торгових точок по всій Україні.

      blog_ava
      У яких містах України уже розпочався опалювальний сезон
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      Теги: Новини України 4G Інтернет Мережа
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