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      Киевстар подключил к 4G еще 69 населенных пунктов в 11 областях Украины

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      Киевстар подключил к 4G еще 69 населенных пунктов в 11 областях Украины

      Услуги высокоскоростного мобильного интернета от Киевстар доступны жителям 6680 населенных пунктов.

      Киевстар увеличил территорию связи 4G в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областях. Так, скоростной мобильный интернет по технологии LTE появился в 69 населенных пунктах, в частности, Канев, Ватутино, Сквира, Решетиловка, Телешовка, Ивано-Франково, Лисичево и др.

      Сегодня сеть 4G Киевстар работает в 6680 больших и малых городах и поселках, где проживают 28,6 млн человек, или 69% населения Украины.

      Возможностями 4G связи уже воспользовались почти 6 млн абонентов Киевстар, а объемы дата-трафика в сети в первом полугодии 2019 года достигли 274 Петабайтов, что вдвое больше, чем год назад. При этом более половины всего дата-трафика обслуживается сетью 4G.

      Чтобы предоставлять абонентам мобильный интернет высокого качества, Киевстар построил крупнейшую сеть мобильной связи. Только в первом полугодии 2019 компания установила 2990 новых базовых станций для увеличения территории 4G, и для этого инвестировала свыше 2 млрд грн.

      Напомним, что по данным независимых экспертов, в сети Киевстар средняя скорость мобильного интернета самая высокая среди всех мобильных операторов Украины. Такие данные приводит в исследовании за 2018 год международная компания Ookla. Уже в 2019 году новое исследование французской компании nPerf подтвердило высокое качество и скорость услуг мобильной передачи данных в сети Киевстар.

      Чтобы пользоваться услугами 4G, абоненту необходимо иметь смартфон, который поддерживает эту технологию связи, а также заменить старую SIM карту на современную USIM-карту. Получить новую карту можно бесплатно в любом из магазинов Киевстар.

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      Теги: Новости Украины Интернет 4G
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