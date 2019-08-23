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      Київстар підключив до 4G ще 69 населених пунктів у 11 областях України

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      Київстар підключив до 4G ще 69 населених пунктів у 11 областях України

      Послуги високошвидкісного мобільного інтернету від Київстар доступні жителям 6680 населених пунктів.

      Київстар збільшив територію зв’язку 4G у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Хмельницькій та Черкаській областях. Так, швидкісний мобільний інтернет за технологією LTE з’явився в 69 населених пунктах, зокрема Канів, Ватутіне, Сквира, Решетилівка, Телешівка, Івано-Франково, Лисичево та ін.

      На сьогодні мережа 4G Київстар працює в 6680 великих і малих містах та селищах, де проживає 28,6 млн осіб, або 69% населення України.

      Можливостями 4G зв’язку вже скористалось майже 6 млн абонентів Київстар, а обсяги дата-трафіку в мережі за у першому півріччі 2019 року досягли 274 Петабайтів, що удвічі більше, ніж рік тому. При цьому більше половини усього дата-трафіку обслуговується мережею 4G.

      Щоб надавати абонентам мобільний інтернет високої якості, Київстар побудував найбільшу мережу мобільного зв’язку. Лише у першому півріччі 2019 компанія встановила 2990 нових базових станцій для збільшення території 4G, і для цього інвестувала понад 2 млрд грн.

      Нагадаємо, що за даними незалежних експертів, у мережі Київстар середня швидкість мобільного інтернету найвища з-поміж усіх мобільних операторів України. Такі дані наводить у дослідженні за 2018 рік міжнародна компанія Ookla. Вже у 2019 році нове дослідження французької компанії nPerf підтвердило високу якість і швидкість послуг мобільної передачі даних в мережі Київстар.

      Щоб користуватись послугами 4G, абоненту необхідно мати смартфон, який підтримує цю технологію зв’язку, а також замінити стару SIM картку на сучасну USIM-карту. Отримати нову карту можна безкоштовно, у будь-якому з магазинів Київстар.

      blog_ava
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      Теги: Новини України 4G Інтернет
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