Киевстар подключил к 4G еще 73 населенных пунктов Украины

Скоростной мобильный интернет по технологии LTE доступен для 74% населения Украины.

Киевстар подключил к сети 4G новые города и поселки – в частности, Чуднов (Житомирская обл.), Остер (Черниговская обл.), Оржица (Полтавская обл.), Соленое (Днепропетровская обл.) и др. Скоростной мобильный интернет по технологии LTE уже доступен для более 74% населения Украины.

Благодаря развитию сети 4G абоненты Киевстар существенно увеличили использование мобильного интернета. Так, в 2019 году в сети Киевстар абонентами использовано 648 петабайт трафика, вдвое больше, чем в 2018 году. При этом более 50% этого трафика использовано в сети 4G. В общем, с 2018 года уже 10 миллионов абонентов воспользовались услугами 4G в сети Киевстар.

Напомним, что по данным независимых международных компаний Ookla и nPerf за 2018 и 2019 годы средняя скорость мобильного интернета скорость мобильной передачи данных в сети 4G в Киевстар – самая высокая среди всех мобильных операторов Украины.

С 2015 года телеком-оператор Киевстар инвестировал в развитие мобильной связи 3G и 4G более 25 млрд грн.

Чтобы пользоваться услугами 4G абоненту нужен соответствующий смартфон с поддержкой технологии LTE и USIM-карта. Заменить старую SIM-карту на USIM можно бесплатно в более 8 тысячах торговых точек по всей Украине.