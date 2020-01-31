Київстар підключив до 4G ще 73 населених пунктів України

Швидкісний мобільний інтернет за технологією LTE доступний для 74% населення України.

Київстар підключив до мережі 4G нові міста і селища – зокрема, Чуднів (Житомирська обл.), Остер (Чернігівська обл.), Оржиця (Полтавська обл.), Солоне (Дніпропетровська обл.), та ін. Швидкісний мобільний інтернет за технологією LTE вже доступний для понад 74% населення України.

Завдяки розвитку мережі 4G, абоненти Київстар суттєво збільшили використання мобільного інтернету. Так, у 2019 році в мережі Київстар абонентами використано 648 Петабайтів трафіку, удвічі більше, ніж в 2018 році. При цьому понад 50% цього трафіку використано у мережі 4G. Загалом, з 2018 року вже 10 мільйонів абонентів скористались послугами 4G в мережі Київстар.

Нагадаємо, що за даними незалежних міжнародних компаній Ookla та nPerf за 2018 і 2019 роки середня швидкість мобільного інтернету швидкість мобільної передачі даних в мережі 4G в Київстар – найвища з-поміж усіх мобільних операторів України.

З 2015 року телеком-оператор Київстар інвестував у розвиток мобільного зв’язку 3G і 4G понад 25 млрд грн.

Щоб користуватись послугами 4G абонентові потрібен відповідний смартфон з підтримкою технології LTE та USIM-картка. Замінити стару SIM-карту на USIM можна безкоштовно в понад 8 тисячах торгових точок по всій Україні.