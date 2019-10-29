Киевстар подписал план мероприятий по развитию 4G/LTE

Компания Киевстар подписала совместный план мероприятий, направленных на выполнение указа президента Украины Зеленского об обеспечении общенационального покрытия 4G/LTE.

Киевстар рассматривает возможность передать государству 1,8 МГц частот в диапазоне 900 МГц для распределения между двумя другими мобильными операторами, при условии предоставления согласования соответствующими уполномоченными органами корпоративного управления компании. Для Киевстар также важно, чтобы при перераспределении частот диапазона 900 МГц сохранялось высокое качество связи для более 26 миллионов абонентов.

Поскольку только в Украине сосуществуют в 900 диапазоне частот несовместимые технологии CDMA и GSM, возникают значительные помехи передачи сигнала. По плану регулятора, компания должна отдать "чистые" частоты, зато работать в "загрязненном" помехами спектре. Недостаточность спектрального ресурса может привести к значительному ухудшению качества.

Киевстар – единственная компания, которая уже второй раз выступает донором частотного ресурса для всего рынка, готова пойти на добровольную сдачу части спектра, если со стороны НКРСИ будет выполнен ряд условий по обеспечению качества связи для миллионов ее абонентов. В том числе:

разработать и утвердить изменения в нормативно-правовые акты, где зафиксированы порядок выявления радиопомех для различных технологий и механизмы их устранения за счет оператора, который создает такие помехи

освободить диапазон 878,52 МГц (CDMA band 5) от технологии CDMA в течение одного года, и последующее полное прекращение использования этой радиотехнологии для гармонизации с Европейскими нормами;

на законодательном уровне определить понятие "коэффициент годности радиочастотного ресурса", что даст возможность оценивать реальную емкость ресурса для учета нагрузки на сеть.

Киевстар был и остается убежденным сторонником цифровой трансформации Украины. С 2015 года Киевстар инвестировал в технологии 3G и 4G более 25 млрд грн. Киевстар уже обеспечил возможность доступа к 4G связи для более 70% населения Украины и еженедельно увеличивает территорию сети.