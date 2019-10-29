Київстар підписав план заходів по розвитку 4G/LTE

Компанія Київстар підписала спільний план заходів, спрямованих на виконання указу президента України В. Зеленського про забезпечення загальнонаціонального покриття 4G/LTE.

Київстар розглядає можливість передати державі 1,8 МГц частот в діапазоні 900 МГц для розподілу між двома іншими мобільними операторами, за умови, надання погодження відповідними уповноваженими органами корпоративного управління компанії. Для Київстар також важливо, щоб при перерозподілі частот діапазону 900 МГц зберігалась висока якість зв’язку для понад 26 мільйонів абонентів.

Оскільки лише в Україні співіснують в 900 діапазоні частот несумісні технології CDMA і GSM, виникають значні завади передачі сигналу. За планом регулятора, компанія повинна віддати "чисті" частоти, натомість працювати в "забрудненому" завадами спектрі. Недостатність спектрального ресурсу може призвести до значного погіршення якості.

Київстар – єдина компанія, що вже вдруге виступає донором частотного ресурсу для всього ринку, готова піти на добровільну здачу частини спектру, якщо з боку НКРЗІ буде виконано ряд умов по забезпеченню якості зв’язку для мільйонів її абонентів. У тому числі:

розробити та затвердити зміни до нормативно-правових актів, де зафіксовано порядок виявлення радіозавад для різних технологій та механізми їх усунення за рахунок оператора, що створює такі завади;

вивільнити діапазон 878,52 МГц (CDMA band 5) від технології CDMA протягом одного року та подальшого повного припинення використання цієї радіотехнології для гармонізації з Європейськими нормами;

на законодавчому рівні визначити поняття "коефіцієнт придатності радіочастотного ресурсу", що дасть можливість оцінювати реальну ємність ресурсу задля врахування навантаження на мережу.

Київстар був і залишається переконаним прихильником цифрової трансформації України. З 2015 року Київстар інвестував у технології 3G і 4G понад 25 млрд грн. Київстар вже забезпечив можливість доступу до 4G зв’язку для понад 70% населення України і щотижня збільшує територію мережі.