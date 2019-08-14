Киевстар снижает стоимость услуг и улучшает условия для абонентов ряда контрактных тарифов

Абоненты 10 устаревших тарифных планов получат доступ к популярным услугам без дополнительной платы.

Киевстар с 1 сентября улучшает условия обслуживания для абонентов, которые сейчас пользуются контрактными тарифными планами "Все по 350", "Все для VIP", "Все для VIP Extra", "Абсолютный Неограниченный", "Безлим Gold", "Безлим Platinum", "Киевстар 4G Premium (2018)", "Киевстар 4G Business (2018)", "Киевстар 4G Business VIP (2018)".

Абонентам будут предложены действующие контрактные тарифные планы Киевстар с лучшими условиями для мобильного интернета, в том числе в сети 4G, а также новые услуги, которые в старых тарифах были доступны лишь за дополнительную плату. В частности, абоненты смогут пользоваться безлимитным мобильным интернетом вместо лимитированных пакетов мегабайт, звонить на ряд популярных направлений за границу без дополнительной платы. Также без дополнительной платы они смогут пользоваться фиксированным интернетом оператора, приложениями Kyivstar Go TV и Киевстар Футбол, Mobile ID а также некоторыми сервисами от Microsoft.

Абоненты могут самостоятельно выбрать любой действующий контрактный тариф, или компания сама предложит абонентам один из действующих тарифных планов, который лучше всего отвечает профилю потребления пользователя.

Поэтому для абонентов большинства из указанных тарифов стоимость услуг останется той же, или станет меньше на 10-20%. Для тарифных планов "Безлим Gold" и "Киевстар 4G Premium (2018)" стоимость пакета услуг возрастет на 5%, однако абоненты получат много безлимитных и нетарифицируемых услуг, которые ранее были доступны за дополнительные средства.

По желанию, абоненты могут самостоятельно перейти на любой другой актуальный тариф – даже с меньшей стоимостью, если предложенный компанией им не подойдет.