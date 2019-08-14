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      ВАКЦИНАЦІЯ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ
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      Київстар зменшує вартість послуг і покращує умови для абонентів ряду контрактних тарифів

      24 Читать новость на русском
      Київстар
      Київстар / gsminfo.com.ua

      Абоненти 10 застарілих тарифних планів отримають доступ до популярних послуг без додаткової плати.

      Київстар з 1 вересня покращує умови обслуговування для абонентів, котрі зараз користуються контрактними тарифними планами "Все за 350", "Все для VIP", "Все для VIP Extra", "Абсолютний Необмежений", "Безлім Gold", "Безлім Platinum", "Київстар 4G Premium (2018)", "Київстар 4G Business (2018)", "Київстар 4G Business VIP (2018)".

      Абонентам будуть запропоновані чинні контрактні тарифні плани Київстар з кращими умовами для мобільного інтернету, у тому числі в мережі 4G, а також нові послуги, які у старих тарифах були доступні лише за додаткову плату. Зокрема, абоненти зможуть користуватись необмеженим мобільним інтернетом замість лімітованих пакетів мегабайтів, дзвонити на ряд популярних напрямків за кордон без додаткової плати. Також без додаткової плати вони зможуть користуватись фіксованим інтернетом оператора, додатками Kyivstar Go TV і Київстар Футбол, Mobile ID а також деякими сервісами від Microsoft.

      Абоненти можуть самостійно обрати будь-який діючий контрактний тариф, або компанія сама запропонує абонентам один з чинних тарифних планів, який найкраще відповідає профілю споживання користувача.

      Відтак для абонентів більшості з зазначених тарифів вартість послуг залишиться тією ж, або стане меншою на 10-20%. Для тарифних планів "Безлім Gold" та "Київстар 4G Premium (2018)" вартість пакету послуг зросте на 5%, однак абоненти отримають багато безлімітних і нетарифікованих послуг, які раніше були доступні за додаткові кошти.

      За бажанням, абоненти можуть самостійно перейти на будь-який інший актуальний тариф – навіть із меншою вартістю, якщо запропонований компанією їм не підійде.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Інтернет Мобільні пристрої
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