Киевстар упрощает условия подключения для бизнес-клиентов

Киевстар делает подключение и переход на тарифные планы для бизнес-клиентов еще проще.

Оформить договор теперь можно не только в фирменных магазинах оператора, но и в более чем 1100 магазинах партнеров по всей Украине.

Партнерами Киевстар стали все магазины сетей Алло, ЖЖУК, Ringoo, МТА (Мультимедиа) Fishki.ua Компьютерной Вселенной, Кибернетики и Вухо.ком. Их сотрудники помогут вам просто и быстро оформить договор сразу в магазине.

Для бизнес-клиентов компания предоставляет пакетные предложения и создает комплексные тарифные планы, которые существенно упрощают работу. В частности, в тарифных планах предоставляется доступ к приложениям лицензионного Microsoft Office 365, Mobile ID и виртуальной АТС, что позволяет полностью контролировать вызовы и сохранять историю разговоров. Все это предоставляется без каких-либо дополнительных оплат. Также бизнес тарифы включают в себя безлимитные звонки в крупнейшей сети в Украине, безлимитный интернет, минуты для звонков на другие сети и даже за границу. Кроме того, в тарифных планах для бизнес-клиентов Киевстар предлагает возможность пользоваться всеми услугами сразу, оплачивая их частями или даже в следующем месяце; лучшую защищенность персональных данных, приоритетное обслуживание и множество дополнительных функций.

Клиенты, которые хотят подключить корпоративные номера телефонов к сети Киевстар, могут обратиться по телефону 0-800-305-550 (для абонентов других мобильных операторов и стационарных номеров Украины). Звонки не тарифицируются.