16:42
19 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Вечный" Лукашенко. Медведев покинул хор
      Вєсті Кремля
      22:22, 18 ноября
      Вести.UA: Луценко меняет профессию. Милованова не вставляет
      Вєсті.UA
      22:24, 18 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      Киевстар упрощает условия подключения для бизнес-клиентов

      13 Читати новину українською
      Киевстар упрощает условия подключения / konkurent.in.ua

      Киевстар делает подключение и переход на тарифные планы для бизнес-клиентов еще проще.

      Оформить договор теперь можно не только в фирменных магазинах оператора, но и в более чем 1100 магазинах партнеров по всей Украине.

      Партнерами Киевстар стали все магазины сетей Алло, ЖЖУК, Ringoo, МТА (Мультимедиа) Fishki.ua Компьютерной Вселенной, Кибернетики и Вухо.ком. Их сотрудники помогут вам просто и быстро оформить договор сразу в магазине.

      Для бизнес-клиентов компания предоставляет пакетные предложения и создает комплексные тарифные планы, которые существенно упрощают работу. В частности, в тарифных планах предоставляется доступ к приложениям лицензионного Microsoft Office 365, Mobile ID и виртуальной АТС, что позволяет полностью контролировать вызовы и сохранять историю разговоров. Все это предоставляется без каких-либо дополнительных оплат. Также бизнес тарифы включают в себя безлимитные звонки в крупнейшей сети в Украине, безлимитный интернет, минуты для звонков на другие сети и даже за границу. Кроме того, в тарифных планах для бизнес-клиентов Киевстар предлагает возможность пользоваться всеми услугами сразу, оплачивая их частями или даже в следующем месяце; лучшую защищенность персональных данных, приоритетное обслуживание и множество дополнительных функций.

      Клиенты, которые хотят подключить корпоративные номера телефонов к сети Киевстар, могут обратиться по телефону 0-800-305-550 (для абонентов других мобильных операторов и стационарных номеров Украины). Звонки не тарифицируются.

      Захваченные украинские корабли уже плывут в Одессу: карта
      сегодня
      2305
      Теги: Новости Украины Интернет Мобильные устройства
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Куда поехать на Новый год-2020 в Украине: подборка сказочных мест
      сегодня , 15:30 Куда поехать на Новый год-2020 в Украине: подборка сказочных мест
      Альона Захарова 139
      "Коли поранили, болю взагалі не відчував... А потім біль був пекельний!"
      сегодня , 15:01 "Коли поранили, болю взагалі не відчував... А потім біль був пекельний!"
      Закарпатський Легіон 530
      Электронные сигареты – как безболезненно отказаться от сигарет
      18 ноября , 17:35 Электронные сигареты – как безболезненно отказаться от сигарет
      317
      "Патриотическое кино – это архаизм, наше кино – это рассказ": интервью с создателями "Домой"
      сегодня , 13:00 "Патриотическое кино – это архаизм, наше кино – это рассказ": интервью с создателями "Домой"
      Катерина Петренко 33
      Ще більше російських паспортів, або Як Путін узаконює свою військову присутність на Донбасі
      сегодня , 12:00 Ще більше російських паспортів, або Як Путін узаконює свою військову присутність на Донбасі
      Дмитро Снєгирьов 560
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук