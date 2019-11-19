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      Київстар спрощує умови підключення для бізнес-клієнтів

      35 Читать новость на русском
      Київстар спрощує умови підключення / konkurent.in.ua

      Київстар робить підключення та перехід на тарифні плани для бізнес-клієнтів ще простішими.

      Оформити договір тепер можна не тільки у фірмових магазинах оператора, а й у більше ніж 1100 магазинах партнерів по всій Україні.

      Партнерами Київстар стали всі магазини мереж Алло, Жжук, Ringoo, МТА (Мультимедіа) Fishki.ua, Комп’ютерний Всесвіт, Кібернетики та Вухо.ком. Їх співробітники допоможуть вам просто та швидко оформити договір одразу в магазині.

      Для бізнес-клієнтів компанія надає пакетні пропозиції та створює комплексні тарифні плани, які суттєво спрощують роботу. Зокрема, в тарифних планах надається доступ до додатків ліцензійного Microsoft Office 365, Mobile ID та віртуальна АТС, що дозволяє повністю контролювати виклики та зберігати історію розмов. Все це надається без будь-яких додаткових оплат. Також бізнес тарифи включають в себе безлімітні дзвінки в найбільшій мережі в Україні, безлімітний інтернет, хвилини для дзвінків на інші мережі та навіть закордон. Крім того, в тарифних планах для бізнес-клієнтів , Київстар пропонує можливість користуватися всіма послугами відразу, оплачуючи їх частинами або навіть в наступному місяці; кращу захищеність персональних даних, пріоритетне обслуговування та безліч додаткових функцій.

      Клієнти, які хочуть підключити корпоративні номери телефонів до мережі Київстар, можуть звернутися за номером 0-800-305-550 (для абонентів інших мобільних операторів та стаціонарних номерів України). Дзвінки не тарифікуються.

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      Теги: Новини України Інтернет Мобільні пристрої
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