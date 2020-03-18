Киевстар заплатил за лицензию LTE 900 более 260 миллионов гривен

Сегодня НКРСИ объявила о выдаче Киевстар лицензии на частоты для развития связи 4G на частотах 900 МГц. Киевстар начинает технические работы для запуска скоростного мобильного интернета в самых отдаленных уголках Украины

"Киевстар проявил конструктивную позицию, и вернул государству часть своего радио спектра в полосе 900 МГц, которым пользовался на законных основаниях. Благодаря этому все операторы, заинтересованные в развитии 4G на "низких" частотах, смогли получить достаточно спектра, чтобы строить и развивать связь нового поколения", – прокомментировал выдачу Киевстар новой лицензии Александр Комаров, президент компании.

Реализация проекта стала возможной благодаря конструктивной позиции Кабинета Министров, правительства, национального телеком регулятора и мобильных операторов Украины.

Общая сумма инвестиций оператора в лицензию LTE 900 превысила 260 млн грн. Кроме того, ближайшие годы Киевстар планирует инвестировать несколько миллиардов гривен для развертывания сети 4G на частотах 900 МГц. По плану компании, подготовительные работы начнутся уже в апреле 2020 года.

Надеемся, что все операторы-участники рефарминга будут придерживаться договоренностей относительно высвобождения частот, установки, где это необходимо, защитных фильтров на базовых станциях для избежания интерференции и прочее. Со своей стороны Киевстар полностью выполняет свои обязательства и готов действовать максимально конструктивно, чтобы обеспечить украинцев скоростным мобильным интернетом везде, где это необходимо,

– добавил президент компании.

Напоминаем, что сейчас Киевстар предоставляет услуги 4G на частотах 1800 МГц и 2600 МГц. Оператор уже обеспечил доступ к новой мобильной технологии почти в 10 тысячах населенных пунктов Украины. Технологией LTE сейчас пользуются 10 миллионов абонентов Киевстар. Благодаря получению лицензии на 4G в диапазоне 900 МГц компания увеличит территорию доступности новой мобильной технологии, поскольку базовые станции, которые работают в "низком" диапазоне частот имеют существенно больший радиус действия, что позволит покрыть высокоскоростным мобильным интернетом населенные пункты в сельской местности и автодороги страны.

С 2015 года Киевстар инвестировал в развитие в Украине новых стандартов мобильной связи более 25 млрд грн.