Київстар сплатив за ліцензію LTE 900 понад 260 мільйонів гривень

Сьогодні НКРЗІ оголосив про видачу Київстар ліцензії на частоти для розвитку зв’язку 4G на частотах 900 МГц. Київстар розпочинає технічні роботи для запуску швидкісного мобільного інтернету в найвіддаленіших куточках України

"Київстар проявив конструктивну позицію, і повернув державі частину свого радіо спектру в смузі 900 МГц, яким користувався на законних підставах. Завдяки цьому всі оператори, зацікавлені у розвитку 4G на «низьких» частотах, змогли отримати достатньо спектру, щоб будувати і розвивати зв’язок нового покоління", – прокоментував видачу Київстар нової ліцензії Олександр Комаров, президент компанії.

Реалізація проєкту стала можливою завдяки конструктивній позиції Кабінету Міністрів, Уряду, національного телеком регулятора та мобільних операторів України.

Загальна сума інвестицій оператора в ліцензію LTE 900 перевищила 260 млн грн. Крім того, найближчі роки Київстар планує інвестувати кілька мільярдів гривень для розгортання мережі 4G на частотах 900 МГ. За планами компанії, підготовчі роботи почнуться вже у квітні 2020 року.

Сподіваємось, що усі оператори-учасники рефармінгу будуть дотримуватись домовленостей щодо вивільнення частот, встановлення, де це необхідно, захисних фільтрів на базових станціях для уникнення інтерференції, тощо. Зі свого боку Київстар повністю дотримується своїх зобов’язань і готовий діяти максимально конструктивно, щоб забезпечити українців швидкісним мобільним інтернетом скрізь, де це необхідно,

– додав президент компанії.

Нагадуємо, що наразі Київстар надає послуги 4G на частотах 1800 МГц і 2600 МГц. Оператор вже забезпечив доступ до нової мобільної технології майже в 10 тисячах населених пунктів України. Технологією LTE наразі користується 10 мільйонів абонентів Київстар. Завдяки отриманню ліцензії на 4G в діапазоні 900 МГц компанія збільшить територію доступності нової мобільної технології, оскільки базові станції, які працюють у "низькому" діапазоні частот мають суттєво більший радіус дії, що надасть змогу покрити високошвидкісним мобільним інтернетом населені пункти в сільській місцевості та автошляхи країни.

З 2015 року Київстар інвестував у розвиток в Україні нових стандартів мобільного зв’язку понад 25 млрд грн.