Военные Вооруженных сил Украины отчаянно и успешно защищают Киев от атаки государства-агрессора. В то же время местных жителей призывают быть осторожными.
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Людей просят следовать нескольким советам
На улицах нашего города сейчас происходят активные боевые действия. Просим сохранять спокойствие и быть максимально осторожными,
– отметили в КГГА.
- Если вы в укрытии – не оставляйте его сейчас.
- Если вы дома – не подходите к окнам, не выходите на балконы. Укройтесь в закрытом помещении, например, в ванне, и прикройтесь чем-то, что помешает ранению от осколков от пуль.
- Если услышите сирены (сигнал "Воздушная тревога") – немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию!
Карту укрытий можно найти по ссылке.
Тяжелая ночь в Киеве: основное
- В ночь на 26 февраля враг активно обстреливает Киев. В частности, под огонь попала воинская часть на проспекте Победы. Украинские защитники успешно отразили нападение.
- Кроме того, ночью прогремели взрывы возле ТЭЦ-6 на Троещине. Российские оккупанты совершили атаку на станцию. По последней информации, заместитель председателя КГГА Андрей Крищенко сообщил, что сейчас ТЭЦ "ничего не угрожает".
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