Військові Збройних сил України відчайдушно та успішно захищають Київ від атаки держави-агресорки. Водночас місцевих жителів закликають бути обережними.

Читайте також Напад на військову частину в Києві відбили

Людей просять дотримуватися кількох порад

На вулицях нашого міста зараз відбуваються активні бойові дії. Просимо зберігати спокій та бути максимально обережними,

– зазначили у КМДА.

Якщо ви в укритті – не залишайте його зараз.

Якщо ви вдома – не підходьте до вікон, не виходьте на балкони. Сховайтеся у закритому приміщенні, наприклад, у ванні, та прикрийтеся чимось, що завадить пораненню від уламків від куль.

Якщо почуєте сирени (сигнал "Повітряна тривога") – негайно прямуйте до найближчого укриття!

Мапу укриттів можна знайти за посиланням.

Важка ніч у Києві: основне

У ніч на 26 лютого ворог активно обстрілює Київ. Зокрема, під вогонь потрапила військова частина на Проспекті Перемоги. Українські захисники успішно відбили напад.

Крім того, вночі пролунали вибухи біля ТЕЦ-6 на Троєщині. Російські окупанти здійснили атаку на станцію. За останньою інформацією, заступник глави КМДА Андрій Крищенко повідомив, що наразі ТЕЦ "нічого не загрожує".

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.