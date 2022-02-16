Видео со трогательными словами поддержки от грузин обнародовали в сети 16 февраля. Известные представители Грузии выразили свою обеспокоенность по поводу ситуации в Украине.

Читайте также Просил не признавать Абхазию и Осетию: Саакашвили рассказал, как тайно встречался с Лукашенко

Грузины записали для украинцев видео со словами поддержки

В ролике к украинскому народу обратились известные грузинские певцы, актеры, режиссеры, спортсмены, политики и другие публичные лица. Со словами поддержки выступили Вахтанг Кикабидзе, Нино Катамадзе, четвертый президент Грузии Гиорги Маргвелашвили.

Мы с тревогой наблюдаем за агрессией путинской России против гордой и независимой Украины… Мы с надеждой наблюдаем, что весь мир мобилизован, как никогда, и верим, что человечество станет против зла и не допустит несправедливости,

– говорят на видео грузины.

Они также отмечают, что верят в украинский народ, в то, что он сможет противостоять государству-агрессору. А также отмечают, что "успех Украины – успех Грузии". "Ваша победа – это наша победа, ваша свобода – это наша свобода… Да здравствует свободная Украина! Да здравствует свободная Грузия!" – говорится в обращении.

Известные грузины уверяют, что их страна всегда поддерживала украинцев и продолжит это делать. В заключение они много раз повторили "Слава Украине! Героям слава".

К слову, на фоне обращения раздавался украинский гимн.

Известные грузины выразили свою поддержку Украине: смотрите видео

Агрессия России в отношении Украины и Грузии: коротко