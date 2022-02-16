Видео со трогательными словами поддержки от грузин обнародовали в сети 16 февраля. Известные представители Грузии выразили свою обеспокоенность по поводу ситуации в Украине.
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Грузины записали для украинцев видео со словами поддержки
В ролике к украинскому народу обратились известные грузинские певцы, актеры, режиссеры, спортсмены, политики и другие публичные лица. Со словами поддержки выступили Вахтанг Кикабидзе, Нино Катамадзе, четвертый президент Грузии Гиорги Маргвелашвили.
Мы с тревогой наблюдаем за агрессией путинской России против гордой и независимой Украины… Мы с надеждой наблюдаем, что весь мир мобилизован, как никогда, и верим, что человечество станет против зла и не допустит несправедливости,
– говорят на видео грузины.
Они также отмечают, что верят в украинский народ, в то, что он сможет противостоять государству-агрессору. А также отмечают, что "успех Украины – успех Грузии". "Ваша победа – это наша победа, ваша свобода – это наша свобода… Да здравствует свободная Украина! Да здравствует свободная Грузия!" – говорится в обращении.
Известные грузины уверяют, что их страна всегда поддерживала украинцев и продолжит это делать. В заключение они много раз повторили "Слава Украине! Героям слава".
К слову, на фоне обращения раздавался украинский гимн.
Известные грузины выразили свою поддержку Украине: смотрите видео
Агрессия России в отношении Украины и Грузии: коротко
- В 2014 году Москва оккупировала часть территорий Донецкой и Луганской областей и развязала там войну, которая продолжается до сих пор. Кроме того, государство-агрессор временно захватило украинский Крым.
- Грузия пострадала от России в 2008 году. Тогда Кремль признал якобы "независимыми государствами" грузинские Абхазию и Южную Осетию. В то же время, весь цивилизованный мир не сомневается, что это территория Грузии.