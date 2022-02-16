Відео зі щемливими словами підтримки від грузинів оприлюднили у мережі 16 лютого. Відомі представники Грузії висловили своє занепокоєння щодо ситуації в Україні.

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Грузини записали для українців відео зі словами підтримки

На ролику до українського народу звернулися відомі грузинські співаки, актори, режисери, спортсмени, політики та інші публічні особи. Зі словами підтримки виступили Вахтанг Кікабідзе, Ніно Катамадзе, четвертий президент Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі.

Ми з тривогою спостерігаємо за агресією путінської Росії проти гордої та незалежної України… Ми з надією спостерігаємо, що весь світ мобілізований, як ніколи, і віримо, що людство стане проти зла і не допустить несправедливості,

– кажуть на відео грузини.

Вони також наголошують, що вірять в український народ, у те, що він зможе протистояти державі-агресорці. А також зазначають, що "успіх України – це успіх Грузії". "Ваша перемога – це наша перемога, ваша свобода – це наша свобода… Хай живе вільна Україна! Хай живе вільна Грузія!" – йдеться у зверненні.

Відомі грузини запевняють, що їхня країна завжди підтримувала українців та продовжить це робити. На завершення вони багато разів повторили "Слава Україні! Героям слава".

До слова, на тлі звернення лунав український гімн.

Відомі грузини висловили свою підтримку Україні: дивіться відео

Агресія Росії щодо України та Грузії: коротко