Саакашвили заявил, что виделся с Лукашенко в Лондоне четыре раза. Он рассказал об этих встречах впервые.

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Это была тайная дипломатия. То, что Лукашенко до сих пор не признал Южную Осетию и Абхазию – это результат моих поездок в Лондон,
– заверил Саакашвили.

Лукашенко уже не исключает признания

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что уже не исключает признания Абхазии и Южной Осетии.

Лукашенко утверждал: как только он поймет необходимость этого шага, и об этом ему скажет президент России Владимир Путин, тогда это может произойти.

Что известно о задержании Саакашвили

  • Саакашвили приехал в Грузию на муниципальные выборы в октябре. Однако на Родине он находился в розыске из-за возбужденных уголовных дел.
  • Вечером 2 октября политик был задержан. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заверила, что Саакашвили не получит помилования.
  • В знак протеста чиновник объявил голодовку. Его здоровье стало ухудшаться.
  • Врачи и психологи настаивают на том, что политику требуется реабилитация.

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