Друг, который всегда был рядом, – Зеленский отреагировал на смерть Вахтанга Кикабидзе

На 84 году жизни 15 января не стало грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе. Президент Владимир Зеленский отреагировал на смерть друга Украины.

Именно Советский Союз принес Кикабидзе славу и деньги. Однако артист всем сердцем ненавидел Кремль.

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Президент отреагировал на смерть Кикабидзе

В день смерти грузинского артиста глава государства опубликовал совместное с ним фото со словами сострадания.

Вахтанг Кикабидзе. Друг, который всегда был рядом. Великий человек великого народа. Легенда, на которую мы все равнялись. Светлая память артисту и сочувствие близким,

– написал Зеленский.

В 2013 году Вахтанг Кикабидзе получил звание народного артиста Украины.



Зеленский и Кикабидзе / Фото с телеграма президента

Позиция Кикабидзе по отношению к Украине

Из-за вторжения России в Грузию Кикабидзе с 2008 года не посещал территорию страны-агрессора. Кроме того, он отказался от российского ордена Дружбы.

Еще в 2014 году артист активно поддерживал Украину и осуждал действия России. Тогда он заявлял, что будь молодым, то присоединился бы к антитеррористической операции на Востоке. На следующий год Кикабидзе выступил в Киеве, посвятив концерт памяти Небесной сотни.

После начала полномасштабного вторжения грузинский артист направил деньги, полученные за концерт в Батуми, на помощь 26-й артиллерийской бригаде имени генерала-хорунжего Романа Дашкевича Сухопутных войск ВСУ. Он приобрел микроавтобус с сухпайками для украинских военных.

Также Кикабидзе заявлял, что эта отвратительная война, начатая Россией, закончится поражением для оккупантов. Он называл кремлевского диктатора Владимира Путина "политиком черной силы" и отмечал, что России нужна "свежая кровь" и смена власти.