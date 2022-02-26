Приключения оккупантов в Киеве

Рашисты из какой-то ДРГ в пятницу заехали на Оболонь с севера, видимо, рассчитывая захватить Киев силами сотни бойцов. Ну, а что, Путин же сказал – украинский народ не хочет воевать.

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Один бронированный автомобиль отстал от колонны. И заблудился, потому что когда-то Оболонь проектировали именно так, чтобы чужие здесь не шныряли.

Оккупанты решили спросить "как проехать в центр?". Остановились рядом с местной дамой. Один вылез и для убедительности помахал украинским флажком. Она заподозрила нечистое и стала что-то спрашивать у него.

Ответили за "базар"

В это время оболонские пацики неподалеку выгуливали собачку.

Один подошел поближе к броневику и отвлек внимание орка. Другой зашел сзади и ударил по тому куском асфальта!

Рашиста наши пацики скрутили и дали ему на орехи. Затем голыми руками вытащили других орков из машины, понаваливали им и сдали всех в надежные руки ВСУ.

Кстати, другим участникам этой ДРГ на Оболони тоже навалили. Все обезврежены!

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