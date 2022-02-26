Приключения оккупантов в Киеве
Рашисты из какой-то ДРГ в пятницу заехали на Оболонь с севера, видимо, рассчитывая захватить Киев силами сотни бойцов. Ну, а что, Путин же сказал – украинский народ не хочет воевать.
Важно Если вы услышите слова о братстве – сразу проверьте боезапас
Один бронированный автомобиль отстал от колонны. И заблудился, потому что когда-то Оболонь проектировали именно так, чтобы чужие здесь не шныряли.
Оккупанты решили спросить "как проехать в центр?". Остановились рядом с местной дамой. Один вылез и для убедительности помахал украинским флажком. Она заподозрила нечистое и стала что-то спрашивать у него.
Ответили за "базар"
В это время оболонские пацики неподалеку выгуливали собачку.
Один подошел поближе к броневику и отвлек внимание орка. Другой зашел сзади и ударил по тому куском асфальта!
Рашиста наши пацики скрутили и дали ему на орехи. Затем голыми руками вытащили других орков из машины, понаваливали им и сдали всех в надежные руки ВСУ.
Кстати, другим участникам этой ДРГ на Оболони тоже навалили. Все обезврежены!
У российских оккупантов нет резерва – смотрите видео