Пригоди москаликів у Києві

Рашисти з якоїсь ДРГ сьогодні вдень заїхали на Оболонь з півночі, мабуть, розраховуючи захопити Київ силами сотні бійців. Ну, а що, Путін же сказав – український народ не хоче воювати.

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Один броньований автомобіль відбився від колони. І заблукав, бо колись Оболонь проєктували саме так, щоб чужі тут не шастали.

Москалики вирішили запитати "как праєхать в центр?". Зупинилися поруч з місцевою пані. Один виліз і для переконливості помахав українським прапорцем. Та запідозрила нечисте і стала щось запитувати у нього.

Відповіли за "базар"

У цей час оболонські пацики неподалік вигулювали собачку.

Один підійшов поближче до броньовика та відволік увагу орка. Інший зайшов ззаду і лупанув по тому шматком асфальту!

Рашиста наші пацики скрутили і дали йому прочухана. Потім голіруч витягнули інших орків з машини, наваляли їм і здали всіх у надійні руки ЗСУ.

До речі, іншим учасникам цієї ДРГ на Оболоні також наваляли. Усіх знешкоджено!

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