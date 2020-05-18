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Километровые очереди образовались на границе Румынии: шокирующие фото, видео

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Очереди на границе Румынии
Очереди на границе Румынии / www.aradon.ro

На румынско-венгерской границе скопилось примерно 16 тысяч граждан. Все из-за смягчения карантина и открытия контрольно-пропускных пунктов.

Теперь прежде чем въехать в страну, граждане должны пройти эпидемиологический контроль. А это замедляет процедуру въезда – водители ждут более 5 часов. Об этом пишет Mukachevo.net.

К слову Буковина будет закрыта на въезд и выезд по меньшей мере до 22 мая

В очередях люди стоят без масок и без соблюдения социально безопасного расстояния. Полиция несколько раз обращалась к гражданам с призывом соблюдать правила безопасности. Впрочем бесполезно.

Бесконечные очереди на границах наблюдаются преимущественно на западе страны. К примеру, на таможне Нэдлак ориентировочное время ожидания составляет 480 минут.

Из-за этого власти открыли дополнительные пропускные пункты, чтобы уменьшить нагрузку.

Смотрите фото огромных очередей на границах Румынии:

Смотрите видео, что происходит на границах Румынии:

Коронавирус в Румынии: что известно

  • По состоянию на 18 мая в Румынии зафиксировано 17 036 случаев заболевания коронавирусом.
  • По официальным данным, от болезни выздоровели 9 903 пациента. От осложнений, к сожалению, умерли 1 107 человек.
  • В конце апреля президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о смягчении карантина с 15 мая и введении "масочного режима" в общественных местах. 

 

Автор: Юлия Гилей
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Румыния
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