Километровые очереди образовались на границе Румынии: шокирующие фото, видео
На румынско-венгерской границе скопилось примерно 16 тысяч граждан. Все из-за смягчения карантина и открытия контрольно-пропускных пунктов.
Теперь прежде чем въехать в страну, граждане должны пройти эпидемиологический контроль. А это замедляет процедуру въезда – водители ждут более 5 часов. Об этом пишет Mukachevo.net.
К слову Буковина будет закрыта на въезд и выезд по меньшей мере до 22 мая
В очередях люди стоят без масок и без соблюдения социально безопасного расстояния. Полиция несколько раз обращалась к гражданам с призывом соблюдать правила безопасности. Впрочем бесполезно.
Бесконечные очереди на границах наблюдаются преимущественно на западе страны. К примеру, на таможне Нэдлак ориентировочное время ожидания составляет 480 минут.
Из-за этого власти открыли дополнительные пропускные пункты, чтобы уменьшить нагрузку.
Смотрите фото огромных очередей на границах Румынии:
Смотрите видео, что происходит на границах Румынии:
Коронавирус в Румынии: что известно
- По состоянию на 18 мая в Румынии зафиксировано 17 036 случаев заболевания коронавирусом.
- По официальным данным, от болезни выздоровели 9 903 пациента. От осложнений, к сожалению, умерли 1 107 человек.
- В конце апреля президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о смягчении карантина с 15 мая и введении "масочного режима" в общественных местах.